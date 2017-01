Lintje voor geliefde gynaecoloog

Samen met collega Wilma Smit stond ze bekend als 'menopauzeridder'. Ottervanger streed voor meer begrip voor de overgang. ,,Vrouwen denken altijd maar dat het erbij hoort, maar er is altijd wat aan te doen'', zei ze onlangs in deze krant.



Ottervanger, die duizenden baby's ter wereld bracht, was enorm geliefd bij haar patiënten. Lezers van deze kranten reageerden massaal op haar afscheidsinterview.