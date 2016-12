Live: Aanhoudingen in Den Haag, vreugdevuur vat geen vlam

De Haagse, Delftse, Westlandse en Zoetermeerse regio's tellen af naar 2017. Een leuke feestavond, maar er worden ook veel incidenten gemeld. In de Schalk Burgerstraat in Den Haag zijn er vijf mensen aangehouden. De ME was ter plaatse. In de Wrightlaan in Ypenburg hebben jongeren zich tegen de politie gekeerd. Op het strand wordt feestgevierd. Volg de aanloop naar de jaarwisseling in dit blog.