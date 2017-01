Live: Benny en Jimmy geven elkaar de schuld van fatale nepoverval

Vader (57) en zoon (29) hadden samen met Jimmy K. (36) een plan beraamd voor een zogenoemde ripdeal. Jimmy K. was een goede vriend van Benny. Vader Gerrit, eigenaar van een transportbedrijf, was voor hem als een tweede vader.



Ze wilden net doen of ze beroofd waren en zo zelf de opbrengst van een partij drugs die ze in Noorwegen hadden afgeleverd achterover drukken. Om het echt te laten lijken zouden ze vader Gerrit hard slaan, zo was het plan. Half augustus 2015 bracht het trio het plan ten uitvoer.



De verwondingen waren echter zodanig dat vader Gerrit enkele weken later overleed. De mishandeling zou tegenover Hotel de Witte Bergen langs de A27 bij Eemnes zijn uitgevoerd, of langs de A4. Over wie de dodelijke klappen heeft uitgedeeld, is ook nog onduidelijkheid.



Geld

Het plan voor de nepripdeal kwam van Jimmy, zei zoon Benny vandaag in de Haagse rechtbank. Zijn vader en hij waren blij met het idee, zo zouden ze van een drugsschuld kunnen afkomen. Het transportbedrijf van vader en zoon zou het drugsgeld van Noorwegen naar Nederland vervoeren. Daarvoor moet Benny B. overigens later in Noorwegen nog voor de rechtbank verschijnen.



In hotel De Witte Bergen bij Hilversum schreef het drietal de nacht voor de nepripdeal op wat ze zouden zeggen over de overval. Hun verhaal: ze zouden zogenaamd zijn overvallen door dieseldieven die dan bij toeval de tassen met geld ontdekten, vertelt Benny B. aan de rechter.



Bewusteloos

Volgens Benny zou hij in zijn auto wachten terwijl Jimmy K. zijn vader een blauw oog zou slaan. Als zijn vader bewusteloos neergaat, schrikt hij. Hij rijdt met zijn vader in de auto naar zijn woonplaats Den Haag en zet de auto met zijn vader in zijn garagebox aan de Hengelolaan.



Na uren wachten gaat hij dan toch met vader Gerrit naar het ziekenhuis. Die is zo gewond dat hij niet gered kan worden. De Honselersdijker overlijdt drie weken later in het ziekenhuis.