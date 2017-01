Live: Jimmy K. en Benny B. voor rechter voor dood vader Gerrit

Vader (57) en zoon (29) hadden samen met Jimmy K. (36) een plan beraamd voor een zogenoemde ripdeal. Ze wilden net doen of ze beroofd waren en zo zelf een partij drugs achterover drukken. Om het echt te laten lijken zouden ze vader Gerrit hard slaan, zo was het plan. Half augustus 2015 bracht het trio het plan ten uitvoer.



De verwondingen waren echter zodanig dat vader Gerrit enkele weken later overleed. De mishandeling zou tegenover Hotel de Witte Bergen langs de A27 bij Eemnes zijn uitgevoerd. Over wie de dodelijke klappen heeft uitgedeeld, is nog onduidelijkheid.