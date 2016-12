Live: Oud en Nieuw in de regio

Man mag geen contact meer leggen

16:12 Een 35-jarige Hagenaar mag een homoseksuele bejaarde Leiderdorper (72) niet langer bezoeken, lastigvallen per e-mail, sms'en of anderszins contact zoeken. Ook mag hij zich een jaar lang niet meer in de directie leefomgeving van de Leiderdorper vertonen. Dat heeft de Haagse rechter gisteren bepaald. Donderdag eiste de Leiderdorper zo'n contact- en gebiedsverbod in een kort geding.