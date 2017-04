Live: Spoeddebat over paasviering Haagse scholen

Henk Koorn in eerbetoon rockplaat

21:20 Zanger Henk Koorn van de Haagse band Hallo Venray treedt in een gelegenheidsformatie die komend jaar een eerbetoon brengt aan The Velvet Underground. Met Carol van Dyk van Bettie Serveert, Maurits Westerik van Bewilder, schrijver-muzikant Jeroen Aalbers en de Goudse groep The Tambles trekt hij het land door met een live-uitvoering van het album The Velvet Underground & Nico.