Live: Voorbedachte rade bij Ypenburgmoord?

In februari schoot G. de ex van zijn vriendin dood, midden op straat in Ypenburg. Het slachtoffer, de 28-jarige Dyniël, overleed op straat aan zijn verwondingen.



Dat G. de schutter is, wordt niet ontkend, wel onderzoeken deskundigen nog of G. op dat moment wist wat hij deed. Vandaag worden de persoonlijke omstandigheden van Ricky G. behandeld. De rechtszaak heeft plaats in de beveiligde zaal, omdat G. bedreigd zou worden.



Omstandigheden

Ricky G. vertelt in de rechtszaal dat hij vreesde voor zijn eigen leven. Hij en zijn vriendin zorgden voor het kind van Dyniel, maar 'we deden nooit wat goed', aldus de verdachte. Op de dag van de moord werd Ricky gebeld door zijn vriendin dat Dynio aan de deur stond. Hij krijgt een waas voor zijn ogen, loopt naar binnen en pakt een wapen. Ricky herinnert zich pas weer iets als hij gearresteerd wordt.



Aan de woning waar de moord plaatsvond, hingen twee camera's. Op de beelden is te zien dat er nog een vechtpartij was geweest. Het is voor Ricky de eerste keer dat hij ze zag.



Getuigen

De getuigenverklaring van de vriendin van Ricky werd voorgelezen. Zij hoorde Dyniel tegen Ricky zeggen dat hij hem 'dood zou maken'. Ook een vriend die erbij was, verklaart in de rechtszaal die woorden gehoord te hebben.



De telefoon van die laatste verdachte is afgeluisterd. De politie hoorde hem zeggen dat hij 'kon blijven werken'. Schijnbaar had Ricky dat voorafgaan aan de moord geregeld. Die opmerking is van belang of Ricky met voorbedachte rade Dyniel zou hebben omgelegd.