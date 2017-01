Loedermoeder Lisette legt de lat graag wat lager

Ze hebben wel eens twee verschillende sokken aan, nemen op de verkeerde dag hun gymspullen mee naar school, gaan soms met de iPad naar bed en eten minstens één keer per week op de bank. We hebben het over de kinderen van Lisette de Bruijn, uitgeroepen tot 'loedermoeder' van het jaar. ,,Maken al die dingen mij een slechte moeder? Ik denk het niet", zegt De Bruijn zelf. Ze ziet de titel als een eer. ,,Het is een mooie waardering voor mijn blog, waarop ik schrijf over het moederschap."



Minder perfect

Hoewel het woord 'loedermoeder' verkeerde verwachtingen kan wekken, is 'haar kinderen verwaarlozen' allesbehalve wat Lisette doet. ,,Maar ik leg de lat wel een tandje lager voor mezelf en kom daar openlijk voor uit."



Voor de eretitel werden zeventien moeders genomineerd, die het aandurfden om hun 'minder perfecte moedermomentjes' via social media of blogs te delen. ,,Online zie je kinderen in perfect gewassen en gestreken kleertjes, met al even nette kamers, prachtig opgemaakte gezonde maaltijden en creatieve traktaties", legt De Bruijn uit. ,,Moeders die geen zin hebben om tot twee uur 's nachts aan een traktatie te werken worden daar onzeker van."



Zelfspot

Met de nodige humor en zelfspot laat Lisette op haar blog graag een ander verhaal zien. ,,Door mijn loedermomentjes te delen, hoop ik dat andere moeders zoiets hebben van: gelukkig, ik ben niet de enige waarbij het niet allemaal altijd perfect loopt.''



Haar blog wordt niet alleen gewaardeerd door de jury van de loedermoeder-prijsuitreiking, het zijn vooral bezoekers die zitten te schateren om haar verhalen. ,,Ik krijg vaak te horen dat het zo herkenbaar is", aldus de Lierse. ,,Vooral op mijn blogs over dat ik de kerstvakantie zo eindeloos lang vond duren en het kerstontbijt waar ik me zo op verheugd had, maar dat dan ruziënd eindigt in een ontplofte woonkamer, kreeg ik ontzettend veel reacties."



Opvoedkundigen

Toch is niet iedereen enthousiast over de hype en dan met name opvoedkundigen. ,,Begrijp me niet verkeerd; het is niet zo dat loedermoeders zich 'afzetten' tegen het perfecte plaatje. Ik probeer het óók goed te doen, net als alle moeders denk ik, het lukt alleen niet altijd. Laten we elkaar vooral niet te veel veroordelen hoe het wél of niet moet, maar elkaar juist steunen."