Lof voor politieagente die ontbijtje maakt voor verwarde man

Burgemeesters uiten zorgen en willen meer agenten

12:05 De regionale vakbondswoordvoerders weten het niet meer. Iedereen doet zijn best, maar het is wel heel lastig om meer boeven te vangen als er zo weinig mensen zijn, zeggen ze. De burgemeesters van Rijswijk en Westland hebben eveneens zorgen. De politie zelf is wat optimistischer.