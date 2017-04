Lokale partijen in Wassenaar gaan fuseren

Video Lekker hoor, -170 graden

21:36 In een kou van -170 graden staan, staat niet op ieders to do-lijstje. Maar voor de echte gezondheidsfanaten is de cryotherapie, waarbij je in een cabine in de ijzige kou staat, helemaal het einde. Sinds vrijdag kunnen zij ook in Den Haag terecht.