Lokale partijen kijken samen debat in café

Ook niet-politici, zwevende kiezers, politiek geïnteresseerden, leden van een partij en andere mensen die toch al van plan waren het debat te bekijken, zijn uitgenodigd in het café, waarvan parlementair verslaggever Frits Wester mede-eigenaar is. Wester zelf is die avond bij het debat in Amsterdam, dat RTL organiseert samen met BNR Radio en Elsevier.



Het debat begint om 21.00 uur en wordt rechtstreeks uitgezonden. ,,Het gebeurt niet vaak, maar het lijsttrekkersdebat in Carré dat rechtstreeks wordt uitgezonden leek ons een mooie gelegenheid om de verschillen tussen onze standpunten nog eens te onderstrepen én tegelijk een gezellige avond te hebben met elkaar'', aldus de partij-woordvoerders in een verklaring.



Het idee ontstond vanuit de ervaring dat een voetbalwedstrijd op tv bekijken met supporters van beide clubs heel goed kan. ,,Met een politiek debat is dat niet anders''.



Het eerder door PVV en VVD afgezegde premiersdebat op 26 februari bij RTL gaat nu toch door met vijf andere partijen. Maar dat debat bekijken de lokalen gewoon thuis.