Lokroep van de lente

Aan die 'eropuit-modus' van dagjesmensen kleven ook nadelen, weet de duinbeheerder. ,,Het lastigste is dat bezoekers in hun enthousiasme steeds nieuwsgieriger worden en dan van de paden afwijken. Want het is overal zo mooi, maar daardoor verstoren ze wel de natuur'', vertelt Van Gerrevink.



Verder vindt een aantal Meijendel-bezoekers het moeilijk om hun hond aangelijnd te houden, een verplichting in dit gebied. ,,Een hond ruikt naar roofdier en dat geeft stress bij konijnen, muizen, vogels et cetera. Daarvoor hoeft zo'n hond niet eens op jacht te zijn naar iets. We willen zoveel mogelijk rust voor de fauna in het gebied en daarom willen we niet dat er honden loslopen.''



Bloemenplukkers

Ook 'bloemenplukkers' zijn hem een doorn in het oog. ,,Mensen stampen er op los als ze in de duinen bloemen aan het plukken zijn. Dat is uiteraard niet de bedoeling. We willen de diversiteit ín het gebied houden en niet bij iemand op de keukentafel. Daarvoor hebben we de Bollenstreek en het Westland. Tuinders daar leveren voldoende kleurige bloemen af voor thuis.''



Ook Van Leeuwen ziet de drukte toenemen in het voorjaar. Er komen dan veel aanvragen voor excursies binnen. Net als verzoeken om een bedrijfsborrel te mogen geven op de picknickweide of voor sportactiviteiten. Toch wordt het volgens Van Leeuwen niet too much in het Haagse Bos. ,,Het ligt zo in het centrum van Den Haag, dat het er altijd wel druk is. De dieren en vogels zijn daardoor best wat gewend. Een buizerd in het Haagse Bos blijft rustig zitten als er op tien meter van hem vandaan een mens voorbijkomt. Bovendien concentreren we drukte op logische plekken, waar de natuur er zo min mogelijk last van heeft.''