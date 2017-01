Loop voor vrouwenrechten op Malieveld door aantreden Trump

De mars is over komen waaien uit Washington en is inmiddels tot een wereldwijde actie uitgegroeid waarbij minstens 1 miljoen mensen lopen voor vrouwenrechten. Op het Malieveld staat de mars dan ook in het teken van vrouwenrechten, maar naar aanloop van de landelijke verkiezingen in maart wil de organisatie met de loop ook 'een tegengeluid laten horen tegen seksisme, racisme, homofobie en LHBT+-discriminatie, inkomens- en kansenongelijkheid, leeftijdsdiscriminatie en andere vormen van discriminatie.'



,,In de Verenigde Staten is Trump verkozen tot president. Er heerst veel onvrede'', schrijft de organisatie op Facebook over de beweegreden. ,,Ook in Nederland herkennen we deze onrust. Wij streven naar een samenleving waarbij er naar elkaar geluisterd wordt en iedereen gehoord mag worden.''



De mars is bewust een dag na de inauguratie van Donald Trump. Volgens de organisatoren laten ze meteen op de eerste dag van zijn presidentschap zien dat vrouwenrechten gelijk zijn aan mensenrechten.



De mars begint om 13.00 uur zaterdag op het Malieveld en gaat langs de Amerikaanse ambassade, waarna de lopers terugkeren naar het Malieveld.