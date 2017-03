Lopen maakt hoofd leeg

'Op zaterdag en zondag barst het hier van de renners", zegt hardloper Degni (41) in het Zuiderpark. ,,Er lopen allerlei mensen, van tien tot tachtig jaar oud." Toch is dit niet de enige drukke route: in de duinen en vrijwel al het groen van Den Haag proberen felgekleurde lopers fit te blijven, of te trainen voor een wedstrijd. Wat trekt de renners naar deze plekken?



De populariteit van hardlopen groeit wereldwijd. Ook in Nederland is dat steeds meer te zien. In 2011 liep ongeveer 1 op de 10 Nederlanders op zijn minst een keer per jaar hard, terwijl dat een jaar later was gestegen tot dertien procent.



Bovendien neemt het aantal incidentele renners af en de hoeveelheid regelmatige lopers toe. Na explosies van de sport in de jaren zeventig en negentig van de vorige eeuw (de eerste en tweede loopgolf) lijkt er nu sprake te zijn van een derde loopgolf: steeds meer mensen rennen steeds vaker. Sportkoepel NOC*NSF schat dat er nu ongeveer 1,5 miljoen mensen hardlopen.



Ook de CPC Loop groeit: in 2011 had het bekendste hardloopevenement van Den Haag nog 30.000 deelnemers, in 2016 waren het er al 41.000. ,,In de drukte die we doordeweeks ervaren geeft het energie om te ontspannen door inspanning", zegt Pim Quist (37), hoofdtrainer bij Haag Atletiek. Hij loopt graag in Meijendel. ,,Onverharde paden, heuveltjes en rust: de afwisseling maakt het een ideaal trainingsgebied."