Lopende workshop voert langs fotogenieke plekjes in hippe wijk

Deze 'lopende workshop' wordt georganiseerd door Lorraine Wernsing en Sonja Schiphorst-Olderaan van De PR Kliniek en Anuschka Odau van Hipaholic. Met een groep van plusminus tien, voornamelijk, vrouwen trekt de Instatour langs alle hotspots die de wijk te bieden heeft. ,,Mensen leren het Zeeheldenkwartier - nog beter - kennen en komen daarbij van alles te weten over fotograferen voor Instagram", vertelt Anuschka. Want een goede Instagram-foto maken is makkelijker gezegd dan gedaan. Natuurlijk heb je een fotogenieke locatie nodig. Die zijn er in het Zeeheldenkwartier meer dan genoeg. De tour heeft een paar vaste locaties die altijd worden aangedaan. Maar omdat deze wijk nog volop in ontwikkeling is, komen er altijd wel nieuwe en spannende plekken bij. Gewandeld en gefotografeerd wordt er van 10.00 uur 's ochtends tot 14.00 uur 's middags. En van de Piet Heinstraat, via de Zoutmanstraat naar de Prins Hendrikstraat. ,,Er zijn hier zoveel leuke winkels, stuk voor stuk erg fotogeniek en van sympathieke ondernemers met een goed verhaal", legt Lorraine uit. ,,Maar de tour is naast leerzaam ook gewoon heel leuk. We hebben veel moeders en dochters of vriendinnenclubjes. We drinken koffie en lunchen gezellig samen, we maken er echt een dagje uit van." Winkels die tijdens de tour worden aangedaan zijn een mix van design, interieur en lifestyle met namen als Wauw, YurtStore, Tas-ka en The Fine Store. Voor hapjes en drankjes gaat men naar Lavinia, Bar en Zo en De Pastakantine.

Interactief

Tijdens de tour wordt er op alle locaties iets verteld over fotograferen met je smartphone, fotostyling en Instagram in het algemeen. Wat is het bes­te licht, hoe maak je een mooie compositie, wat zijn de beste apps die je kunt gebruiken en hoe krijg je meer volgers op Instagram. ,,Maar deelnemers kunnen natuurlijk ook over hun eigen ervaringen vertellen, waardoor er een interactief geheel ontstaat. Het is dan ook nooit saai", verzekert Sonja.



Alle opgestoken kennis wordt uiteraard meteen in de praktijk gebracht. En na afloop wordt de beste Instagram-foto bekroond en de maker beloond met een mooie prijs. Maar wat maakt een foto nu een goede Instagram-foto? Anuschka, die een groot deel van het theoretische gedeelte voor haar rekening neemt, legt uit: ,,Uiteraard heeft iedereen zijn eigen stijl en die moet zeker ook behouden blijven. Maar lichte, scherpe, duidelijke foto's waarop het onderwerp goed zichtbaar is, doen het altijd erg goed. Daarbij is goed (dag)licht belangrijk - spotjes zijn een ramp - en natuurlijk een mooie compositie."



De eerstvolgende Instatour is morgen, daarna volgt er nog eentje op zaterdag 24 juni en twee in het najaar. Voorlopig is er alleen nog een Instatour in het Zeeheldenkwartier, maar de dames dromen al van wereldsteden als New York. Al ligt een uitbreiding binnen Den Haag iets meer voor de hand. Dat zou dan bijvoorbeeld op het Noordeinde of in het Hofkwartier kunnen. Al hebben ze met het Zeeheldenkwartier eigenlijk al goud in handen.Informatie en aanmeldingen via

Facebook.com/InstatourDenHaag