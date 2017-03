Lord of the Flies is een ruw en tijdloos 'vet' verhaal

William Golding schreef het boek Lord of the Flies (Heer der vliegen) in 1954 over een groep Engelse schooljongens die met een vliegtuig neerstort op een onbewoond eiland. De jongens in de leeftijd van acht tot vijftien jaar zijn vanaf dan op elkaar aangewezen. Het ontstane groepsproces zoals Golding het beschrijft, stemt niet tot vrolijkheid. ,,In een omgeving zonder regels en normen verwilderen en verruwen de jongens'', zegt regisseur Noël Fischer. ,,Het boek is een soort Robinson Island met een beetje fantasy. Een goed verhaal voor de tijd van verruwing waarin we nu leven.''



Universeel

Het NTjong is het jongerengezelschap van het Nationale Toneel. Na In mijn hoofd ben ik een dun meisje - winnaar van de Zilveren Krekel 2016, een theaterprijs voor jongerenproducties - heeft Noël Fischer zich van een meidenvoorstelling verplaatst naar een op-en-top jongenswereld. ,,Toch is Lord of the Flies geen voorstelling die louter jongens aanspreekt. Het gaat over universele thema's zoals intimidatie, treiteren, zich ontfermen over de ander en het beest in de mens. Voor iedereen vanaf 12 jaar valt er veel te halen. En wat het voor jonge meiden extra leuk maakt is dat de jongens halfnaakt op het toneel staan. Het is tenslotte een tropisch eiland waar het stuk zich afspeelt.''



Fischer probeert zich zoveel mogelijk weg te houden van een opvoedkundige taak. ,,Je moet niet overal Trump of Erdogan op plakken. Ik wil het publiek een geweldige ervaring meegeven. Jongeren die naar het theater komen moeten de deur uitgaan met een gevoel van 'dit was echt vet!'''



T/m za 18 mrt, theater De Nieuwe Regentes, Den Haag.