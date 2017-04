'Loten voor school schrikt ouders af'

Na een lange historie van loting kan het Dalton Den Haag voor het eerst in jaren álle aangemelde leerlingen direct toelaten. De school is opgelucht dat het voor komend schooljaar niemand hoeft teleur te stellen, maar zit wel met een prangende vraag: waarom meldden zich plots minder kinderen aan? ,,De demografie is niet zodanig veranderd dat er minder 12-jarigen zijn en onze school is ook niet minder aantrekkelijk geworden'', zegt Arjen Petri namens de schoolleiding. Ook andere populaire scholen merkten dat zich minder leerlingen inschreven. Zelfs scholen waar wél is geloot, zoals christelijk lyceum Zandvliet en het Wellant Westvliet, hadden minder aanmeldingen dan vorig jaar. Naar de achterliggende redenen doen de scholen nog onderzoek, maar ze hebben wel hun vermoedens.

Vermoedens

Naar de achterliggende redenen doen de scholen nog onderzoek, maar ze hebben wel hun vermoedens. ,,Afgelopen jaar hoorden wij steeds vaker, ook van collega's van andere scholen, dat ouders strategisch kiezen. Ze schrijven hun kind liever niet meer in op een school die bekendstaat om loting, maar kiezen voor de zekerheid van een plek'', zegt Petri van Dalton Den Haag. Zijn collega van het Wellant Westvliet onderschrijft dat. ,,Loting kan tegen je werken. Wij hebben vorig jaar ook geloot en dan heb je meteen een bepaald imago'', zegt afdelingsleider Navid Madani. Het kan toeval zijn, maar dit jaar kreeg de school ineens minder aanmeldingen. Wat overigens niet kon voorkomen dat er moest worden geloot op de leerweg BBL. Maar in plaats van de ruim 60 leerlingen vorig jaar zijn er dit jaar slechts vijf uitgeloot. ,,Zet er wel bij dat we álleen geloot hebben op BBL, anders denken ouders dat het op alle afdelingen gebeurt en dat schrikt ze misschien af.'' Naast het Wellant Westvliet en Zandvliet is er verder in elk geval geloot op het Montaigne Lyceum en op het Maris College (locaties Kijkduin en Bohemen). Bij het Maris kwamen overigens wel meer aanmeldingen binnen dan vorig jaar. Ouders lieten zich kennelijk niet afschrikken door de loting van vorig jaar. Volgens algemeen directeur Cees de Groot kiezen veel ouders heel bewust voor de kleinschaligheid van zijn scholen. ,,Onze afdelingen zijn verdeeld over zes verschillende locaties. Leraren en leerlingen kennen elkaar.''

Overzicht

BOVO Haaglanden, die toeziet op de overstap van achtstegroepers naar middelbare scholen, heeft pas in de loop van komende week een overzicht van het aantal aanmeldingen en afvallers op álle scholen in de Haagse regio. Dan zal blijken of er wellicht is geloot op scholen, die hier niet om bekend staan.



Leerlingen die buiten de boot zijn gevallen bij hun eerste keuze hebben nog een paar dagen de tijd zich in te schrijven op een andere school. Via bovohaaglanden.nl kunnen zij een actueel overzicht downloaden, waarop alle beschikbare plekken staan per school en per schoolniveau. Op dit moment hebben afgewezen leerlingen met een advies vmbo-t of vmbo-k nog genoeg keuze, maar is het aantal beschikbare plekken op bijvoorbeeld het atheneum beperkt.