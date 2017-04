LTC Naaldwijk strikt Haase voor eredivisie, 'maar liever Roland Garros'

De eredivisie is net als vorig jaar gelijktijdig met Roland Garros, dat ook van 28 mei tot en met 11 juni wordt gespeeld. Grote vraag is dus: hoe vaak kun je erbij zijn voor Naaldwijk?

,,Geen idee. Ik hoop geen enkele keer. Dat betekent dat ik het goed doe op Roland Garros. Dat is en blijft voor mij veel belangrijker. Ik wil in Parijs zo goed mogelijk presteren. Als dat niet het geval is, zal ik kijken of ik er één of twee keer in de eredivisie bij kan zijn. Veel meer wordt het waarschijnlijk niet. Tenzij Naaldwijk met dit team weer de play-offs haalt. Die zijn 10 en 11 juni. Dat moeten we eerst nog maar zien. Bovendien speel ik in Parijs ook de dubbel met Dominic Inglot uit Engeland. Dat dubbelspel begint pas later. Pas als ik er in Parijs helemaal uit lig, kom ik naar Nederland.''