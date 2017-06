Lucky Live ontfutselt het geheim achter koning Willy

Voor Sander van de Pavert begon het allemaal met een interview op televisie van Fons de Poel met Lenny Kuhr. ,,Dat was het programma Home Sweet Home'', zegt hij. ,,Wat mij als opviel was het ongemakkelijke verloop van dat gesprek. Fons de Poel had het veel over zichzelf en kwam met persoonlijke ontboezemingen. Ik kreeg de behoefte in die beelden te gaan roeren.''



Die eerste keer was in 2002. Van de Pavert stuurde zijn filmpje naar drie omroepen. Het was de VARA die, volgens hem na enig aandringen, toehapte en het uitzond in het programma VARA Laat! en daarmee de kiem legde voor Lucky TV. De 41-jarige Hagenaar is sindsdien hofleverancier van hilarische televisiefilmpjes, waarbij hij een loopje neemt met de werkelijkheid. Met name avonturier Freek Vonk, koning Willem-Alexander, koningin Máxima en NOS Journaal-correspondent Ron Fresen zijn veel terugkerende personages. Vijf keer per week levert hij bij De Wereld Draait Door een filmpje af: bij hem thuis in Den Haag gemonteerd, waar hij dagelijks urenlang televisie en internet afstruint op zoek naar een briljante ingeving. In zijn theatershow Lucky Live, die exclusief is te zien in het Zuiderstrandtheater, vertelt hij over de achtergronden van zijn werk.



,,Het leuke van theater is dat ik voor het eerst direct feedback krijg van de kijkers'', zegt Sander van de Pavert. ,,Ik ben gewend alles te doen in de beslotenheid van mijn studiootje. Je bent dan toch een soort van kluizenaar. Op het podium ontdek je dat publiek weer hele andere dingen leuk vindt dan waar ik zelf de grootste lol om heb en andersom.''