'Lunchroom is onze tweede huiskamer'

Druk

Zaterdag is de enige dag van de week dat de vrouw des huizes zich in de keuken begeeft, doorgaans dus het domein van haar man. ,,Ik doe dan wel elke keer extra mijn best'', geeft Marieke toe. ,,Dat kan ook niet anders met zo'n vent. In het begin voelde ik wel een bepaalde druk om het goed te doen, maar eigenlijk is Roel helemaal niet streng of veeleisend. Hij houdt juist ook wel van simpele dingen.''



Het heeft haar wel een betere kok gemaakt, zegt ze. ,,We koken ook nooit uit potjes. Alles is vers en zelfgemaakt, van pastasauzen tot pizzabodems. En het voordeel is dat we voor de lunchroom inkopen doen bij de groothandel, dan doe je ook net even anders boodschappen voor jezelf.''



Toko

Een vast weekmenu is er niet; er wordt gevarieerd en met invloeden uit alle windstreken gekookt. Al is de Aziatische keuken stiekem wel favoriet. ,,Als we zelf niet koken, halen we graag af, bijvoorbeeld bij de toko hier op het Abeelplein, Simply Thai een paar deuren verder of anders bij de Sushimeisjes op de Prins Hendrikstraat. Heel lekker allemaal. Uit eten gaan, doen we niet vaak. Daar zijn we, en vooral Roel dan, iets te kritisch voor. Dan betaal je een flinke duit voor iets dat je misschien zelf wel net zo goed kan. Of wellicht zelfs beter.''