Lusthof zoekt naarstig naar vrijwilligers

De Hof van Wouw aan de Lange Beestenmarkt in het oude centrum van Den Haag mag zich verheugen in een grote belangstelling van een specifiek publiek. Geïnteresseerden in historie (het hofje bestaat sinds 1647), cultuur, de genoegens van tuinieren met een grote 'T' en een goed gesprek met een glas wijn in de ene en een stuk homemade dadeltaart in de andere hand, weten wanneer het college van regenten van de Hof de deuren openzetten voor het publiek. Zoals afgelopen zaterdag.

Bedwelmend

Zodra de houten deur aan de verder grijze Lange Beestenmarkt open gaat, maakt de zaterdagse drukte van de binnenstad plaats voor een woonwereld van rust en groen, bedwelmende geuren van lavendel, oranjeappelboompjes, andere citrusrassen en kruiden uit vervlogen tijden die het nu weer prima doen in hipstervoedsel, dat gezond, 'slow' en zonder schadelijke milieueffecten is. Regentes Jeanne Kamerlingh Onnes, met haar zus in erfelijke lijn testamentair belast met de instandhouding van de Hof, is zelf helemaal niet eenkennig. Wat haar betreft trekt met name de hoftuin, met de welluidende naam Tuin der Hesperiden, een veel groter publiek. Het liefst van mensen, die de handjes willen laten wapperen in de aarde en rond de gewassen.

,,We kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken voor het tuinonderhoud op woensdagmiddag. De dames die hier wonen raken ook op leeftijd en er is altijd zoveel te doen in de hof'', zegt ze op een moment dat een van de gasten juist de kas binnenstapt. Het glazen huis met innovatieve warmtepomp wordt gebruikt om de sinaasappelboompjes 's winters een onderkomen te bieden. ,,Dat scheelt enorm veel vieze kilometers maken, want voordat we de kas in 2014 cadeau kregen van de gemeente, moesten de boompjes helemaal naar de Betuwe voor overwintering.''

Jasmijn

De gast, die verbaal door Kamerlingh Onnes wordt gemasseerd zich als vrijwilliger in te zetten voor de tuin en de kas, stribbelt nog wat tegen bij gebrek aan groene vingers. ,,We zijn ook al blij als de kas eens flink wordt schoongemaakt'', zegt Kamerlingh Onnes. ,,U wordt dan door ons verwend met koffie, thee en koekjes''. ,,En de heerlijke geur van jasmijn'', brengt de gast zelf in, na het opsnuiven daarvan in de kas.

De kas, maar ook de rest van de tuin zou deskundige 'partners' kunnen gebruiken, zegt Kamerlingh Onnes. ,,We hadden een hele mooie samenwerking met de praktijkschool De Einder van directeur Aad van Loenen. Maar de groenafdeling van de school bestaat niet meer. We willen nu op zoek naar andere groene scholen, die hier hopelijk willen samenwerken.''