'Lyceum-kakkers' massaal op de vuist in Benoordenhout

Volgens getuige René Smits, de eigenaar van ijssalon Bitterkoud op de Oostduinlaan, waren er ongeveer 150 jongeren aanwezig, 'waarvan er ongeveer 50 actief' waren. ,,Dit weekend zou er een huisfeestje uit de hand zijn gelopen tussen de leerlingen van de twee scholen'', vertelt de eigenaar. ,,Ze hadden afgesproken om het hier in de straat met elkaar uit te vechten.'' Op de video's, die zijn geüpload naar mediawebsite Dumpert, is te zien dat de jongeren elkaar aan de haren trekken, slaan en schoppen. Volgens de politie was de gemiddelde leeftijd van de betrokken leerlingen 16 à 17 jaar.



De politie was snel ter plaatse om de beide partijen uit elkaar te drijven. ,,Dat was op de eerste plek. Daarna gingen ze voor een tweede ronde naar de Goetlijfstraat toe, maar ook daar werd de vechtpartij in de kiem gesmoord, omdat politie op hen stond te wachten'', aldus René. Volgens een ooggetuige riepen agenten dat de leerlingen een minuut hadden om weg te wezen en als zij dat niet deden, zij werden aangehouden.



Vuist

Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Dat beaamt René. Volgens hem zijn er geen 'gekke' dingen gebeurd. ,,Ze hebben alleen met hun vuisten geknokt. Het was een 'gentleman fight'. Ik heb alleen wat blauwe ogen en kneuzinkjes gezien. In mijn ijssalon hebben nog wat mensen de vechtpartij nabesproken. Er was geen paniek, ook bij mij niet.''



Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie meldt dat er vooralsnog geen aangiften zijn gedaan. De scholen zijn via de wijkagent in kennis gesteld van de vechtpartij. Die hebben aangegeven de ouders in kennis te stellen.