Maanden wachten op rijexamen

Zuid-Holland telt negen locaties waar het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) examens afneemt. De koploper qua wachttijd is Rijswijk, met 13 weken, gevolgd door Barendrecht (10) en Dordrecht, Gouda en Leiden (9). Alleen in Rotterdam, Spijkenisse en Schelluinen wordt de 7-wekennorm gehaald.



Theo Vuyk van de Haagse rijschool Fly-over vindt het met name sneu voor leerlingen die een herexamen moeten doen. ,,Het eerste examen is ruim van tevoren te plannen, dus dat is meestal nog wel te overzien. Maar als je bent gezakt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk een herkansing. Dan drie maanden moeten wachten, is gewoon erg vervelend. En als je de tijd wil volmaken door zoveel mogelijk te blijven lessen, ben je ook nog eens extra veel geld kwijt.''



Het CBR noemt twee oorzaken voor de extra wachttijd: de florerende economie en het voorjaar. ,,De vraag naar autorijexamens is boven verwachting gegroeid,'' aldus een woordvoerster. ,,Veel motorleerlingen willen nog voor de zomer de weg op, dat zien we elk jaar weer. Nu is het nog drukker omdat mensen kennelijk het geld ervoor hebben. Dat trekt een wissel op onze organisatie.''