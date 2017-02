Maandenlang heien bij TNO-pand in Ypenburg

Het heien houdt aan tot begin juli, zo is de verwachting. Dan moeten alle 800 palen in de grond zijn geslagen. Per dag worden zo’n acht à tien palen geheid. De werkzaamheden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 16.30 uur.



De komende weken beginnen ook andere bouwwerkzaamheden zoals grondverzet, sloopwerk en betonbouw.De bouwmaterialen worden aangeleverd langs de Ypenburgse Boslaan en vanaf 27 februari ook via de ingang vanaf de Spoorlaan aan de achterzijde van het TNO terrein.



De aangekondigde verhuizing van TNO leidde tot behoorlijk wat ophef in de buurt, toen bleek dat er voor de nieuwbouw 1200 bomen gekapt moesten worden. Zo was het Haags Milieucentrum bang dat het leefgebied van vleermuizen in het gedrang zou komen. Het bedrijf beloofde elders in de wijk het verloren groen te compenseren.