Maatje voor 91 ouderen via Steun en Toeverlaat

De stichting draait nu precies een jaar en is onder meer opgezet om vereenzaming terug te dringen. De vrijwilligers, blijmakers genoemd, worden door de stichting zelf opgeleid om steun te bieden aan kwetsbare ouderen. Ze bieden een luisterend oor, maar helpen bijvoorbeeld ook senioren die het niet meer voor elkaar krijgen om de financiën op orde te houden.



De stichting is een onderdeel van vereniging De Volharding, die verder onder meer activiteiten organiseert om mensen met elkaar in contact te brengen.



Vergoeding

De aanvragen voor de maatjes komen binnen via wijkverpleegkundigen. De stichting is actief in Den Haag, Wassenaar, Leidschendam-Voorburg en Zoetermeer.



Onlangs berichtte deze krant dat Buddy Netwerk de grootste moeite heeft om genoeg maatjes te werven voor eenzame, zieke en demente inwoners. Dat probleem speelt niet bij Steun en Toeverlaat. De reden is mogelijk dat ze een vergoeding krijgen.