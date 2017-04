Madurodam klem tussen politiek en park

Spring eens door die hoepel. Even omdraaien nu. Dan achterstevoren. En kunt u ook een dubbele draai maken?

Zo ongeveer moeten voor de leiding van Madurodam de verzoeken klinken van groenliefhebbers en uit het stadhuis. De miniatuurstad wil groeien om bij de tijd te blijven, maar zit muurvast tussen parkgrens en politiek.



Huiswerk

Al twee keer schroefde Madurodam de expansieplannen fors terug, maar steeds kreeg het attractiepark nieuw huiswerk mee. Ook onlangs nog, ruim anderhalf jaar na de eerste versie van de uitbreidingsplannen, klonk de eis om de boel toch beter te onderbouwen: waarom is uitbreiding zo hard nodig? Het tekent de koudwatervrees bij de politiek. ,,Wethouder Revis durft z'n vingers hier niet aan te branden'', zegt een coalitiebron.



,,Vlak voor de verkiezingen gaan veel partijen dit echt niet steunen'', zegt een raadslid. Coalitiepartij HSP heeft zich al fel gekeerd tegen het uitbreidingsplan, ingewijden verwachten dat de PvdA hetzelfde gaat doen.



Dan kan vooral de grootste coalitiepartij D66 de groei van de ministad nog mogelijk maken. Dat vergt veel moed, zeker omdat het afgesplitste raadslid Rachid Guernaoui al duidelijk heeft gemaakt dat hij tègen is. Dat vergroot de druk op zijn oude fractiegenoten.

,,Je kunt maar één keer een goed besluit nemen'', zegt VVD-wethouder Boudewijn Revis er zelf over. ,,We moeten alle voors en tegens bespreken. Je bent daar op een gevoelige plek bezig.''



Handig

Tegelijkertijd zien partijen wel dat Madurodam bij de tijd moet blijven. Daarvoor is uitbreiding wel handig. Zo moeten er overdekte paviljoens komen, zodat het park ook bij slecht weer veel volk trekt. Van het originele plan om ruim vier hectare af te snoepen van de Scheveningse Bosjes achter het attractiepark is nog maar 0,7 hectare over. En de boel wordt na uitbreiding zelfs groener en ecologischer dan nu, benadrukken voorstanders, die er ook op wijzen dat Madurodam mogelijk uit Den Haag vertrekt als ze niet mag groeien. Natuurclub AVN is inmiddels aan boord.



Maar de weerstand bij anderen blijft. De Bomenstichting wil niks weten van de bomenkap die onvermijdelijk blijft. Andere beruchte actiegroepen roeren zich. Zijn zij te vrezen? Vraag dat maar aan Revis. Die draaide onder druk van (politieke) tegenstanders zijn plan voor een Internationaal Park vorig jaar noodgedwongen de nek om. Dit ook na een demonstratie waar dik duizend (!) Hagenaars op afkwamen. Madurodam ligt in hetzelfde groengebied en de geplande uitbreiding trekt dus vergelijkbare interesse.



Getreuzel

Alle getreuzel - eigenlijk had vorig najaar al een besluit moeten worden genomen - duidt er inderdaad op dat Revis en zijn collegecollega's de knoop niet (te snel) willen doorhakken. Wordt het dan een campagnethema voor de lokale verkiezingen van volgend jaar, zoals raadsleden wel voorspellen? Revis: ,,We moeten hier goed op studeren. Nut en noodzaak van de toekomstplannen moeten echt aangetoond worden.''



De baas van Madurodam kan de hoepel er weer bij pakken, zo lijkt het.