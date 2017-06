Madurodamdebat: 'U gaat voor de bomen, ik voor de banen'

,,Het is onbegrijpelijk dat dit uniek stuk duinbos wordt geofferd voor onzeker economisch gewin'', zei GroenLinksraadslid Arjen Kapteijns vanmiddag in een commissiedebat over het uitbreidingsvoorstel dat het college begin deze maand bekendmaakte. ,,Dit is een heel slecht plan: de Scheveningse Bosjes worden zo weer een stuk kleiner'', zei Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren.



Teunissen haalde ook uit naar de coalitiepartij HSP, die in ruil voor hun handtekening extra natuurcompensatie hebben binnengesleept: ,,Die stukken waren al groen, dus netto is er geen sprake van een toename.''