Magazine zet gastouders in het zonnetje

Hoeveel gastouders zijn er in de regio Haaglanden?

,,Een paar honderd. Dat zijn er gemiddeld meer dan in andere steden in Nederland."



Wat doen ze?

,,Gastouders vangen kinderen thuis op, terwijl de ouders werken. Je kunt denken aan ongeveer vijf of zes kinderen. Voordeel van kleinschalige opvang is dat ieder kind individuele aandacht krijgt."



Waarom komen gastouders aandacht te kort?

,,De overheid investeert wel in kinderopvang, maar niet in gastouders. Het heersende beeld van gastouders is dat het om een buurvrouw gaat die even op de kinderen past. In werkelijkheid moeten gastouders minimaal mbo 2-niveau hebben bij de opleiding Zorg en Welzijn."



Waarom een magazine?

,,Ik wil met het tijdschrift dat imagoprobleem aanpakken. Het magazine, een vakblad met een oplage van 6000, wil een positief beeld scheppen. Vanaf morgen is een papieren versie en een online variant verkrijgbaar. Onder andere bij Paagman."