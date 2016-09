Wij zijn bezig met de emancipatie van de crematie. Het einde is niet meer het einde. 'Afscheid nemen bestaat niet', zingt Marco bij menig uitvaart. Met respect voor de emoties die hierbij horen: afscheid nemen bestaat wél. Iemand is er doodgewoon niet meer. Instinctief voelen we dat dondersgoed aan. Die leegte moet worden opgevuld met enig jolijt en laat daar nu nét Harry Mens zich op storten: hij bouwt een eigen crematorium in Lisse waar de zaken anders worden aangepakt.



Ik heb Magere Hein tot nu toe in mijn leven, mild glimlachend, op een afstandje weten te houden. Maar Hein heeft er een geduchte concurrent bij: Magere Harry. Harry Mens kocht een vervallen bollenschuur die wordt omgekat tot hypermodern crematorium. Daar treft u geen 'lopendebandwerk', zoals Harry andere uitvaartverzorgers verwijt. Net als vroeger, bij Mies Bouwman, staat op de lopende band van Harry echter een groot vraagteken.



Wat wil die man dan? Wel, bij hem krijg je alle tijd om afscheid te nemen. Geen drie kwartier tot de volgende kist er is, nee, maar liefst drie uur krijg je de tijd om afscheid te nemen. Dat komt goed uit. De helft van de Nederlanders wil dat zijn uitvaartplechtigheid wordt afgesloten met een fuif. Je begrafenis is niet compleet zonder minimaal een kinderkoor, clowns, vuurspuwers en steltlopers. De crematie is een sensatie geworden. Een Senseo Crema. Men is bang voor een dood moment.



Ik wens Magere Harry alle sterkte met zijn initiatief. Ik kom graag een keertje proefliggen. Er zullen in ieder geval genoeg bloemen aanwezig zijn en dat komt mooi uit: de meeste mensen krijgen meer bloemen na hun dood dan bij leven. Denk dus niet te veel aan de dood Zet dus zelf de bloemetjes buiten terwijl je er nog bent. Zoals de dichter P.C. Boutens het treffend verwoordde:



Alleen is leven leven

als het tot de dood ontroert