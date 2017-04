Makkelijke smaken mooi verpakt

Dippen

De kippastei, in dikke deegjas, heeft vrijwel dezelfde ingrediënten aangevuld met veel maïs. Het doet denken aan een Mexicaanse empanada. We zijn er niet van onder de indruk. Ook niet van onze rijstvelrollen gevuld met buikspek. Weinig vlees en van matige kwaliteit. We proeven vooral een rol sla, koriander en noedels, die we dippen in wel lekkere hoisinsaus.



De rijstvelrol (wat ruiken ze lekker) met makreel is beter. Hier komt de vissmaak door de berg sla en komkommer heen. Gezond voelen we ons bij dit 'streetfood ' trouwens wel. De pho met fijne rijstnoedels, vleesballetjes, dungesneden biefstuk met subtiele vleessmaak en verse kruiden is de winnaar van de avond. We eten het met stokjes en lepelen de milde runderbouillon er smakelijk bij op. Erbij ligt verse koriander en basilicum, die je kunt toevoegen.



De pannenkoek met garnalen hebben we beter gehad. We proeven vooral ei, een paar gortdroge garnaaltjes en laffe taugé. De moeite niet waard. Echt bevredigd zijn we overall nog steeds niet. De kruiden en de sausjes, het is veel van hetzelfde met weinig diepgang in smaken.



Toetjes dan. We proeven een van de meeste populaire Vietnamese zoete drankjes: fijne zoetige kokosmelk gevuld met ijsschaafsel, groene gelatineblokjes en stukjes waterkastanje die zijn behandeld met een poederige rode kleurstof. Lekker. Stevig is de bakbanaan in zoete warme kokosmelk. Heftig? Zeker, maar lekkere eigenwijze desserts zijn het.



Al met al moet je hier niet per se meerdere gangen willen eten. Met een pho heb je Vietnam al te pakken. Meer diepgang in de gerechten en inde vissaus hadden wij wel gewild. Maar hé, met een biertje en water erbij betalen we ook maar 59,42 euro.