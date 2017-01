'Mall of the Netherlands werkt als magneet in de regio'

Hard gewerkt wordt er momenteel om het verouderde winkelcentrum Leidsenhage te transformeren tot Mall of the Netherlands. Een on-Nederlands winkelgebied moet het worden, geïnspireerd op de Mall of Scandinavia in Stockholm.



Wensen

Retaildeskundige Cor Molenaar voorspelt dat het 'nieuwe Leidsenhage,' dat in 2019 af moet zijn, een grote concurrent wordt voor winkelcentra in de gehele regio. ,,De shoppingmall combineert een breed winkel- en horeca-aanbod met een megabioscoop, architectuur, bereikbaarheid én een goede service, zoals openbare toiletten. Daarmee speelt het winkelcentrum feilloos in op de veranderende wensen van het publiek. Want voor alleen winkels gaan we de stad niet meer in."



De meeste winkelcentra in de regio bewegen juist onvoldoende mee met het publiek, meent Molenaar. ,,Den Haag is slecht bereikbaar, in In de Bogaard in Rijswijk is het ongezellig. Bij het publiek speelt dat straks mee in de afweging voor Leidsenhage te kiezen."



Dagje uit

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco investeert 470 miljoen euro in de Mall of the Netherlands. Volgens projectleider Teun Koek heeft het winkelgebied alles in zich om uit te groeien tot hét winkelcentrum van het land. ,,Tot nu toe ontbreekt in Nederland een dergelijk centrum, waar een 'dagje uit' centraal staat."



Dat het nieuwe Leidsenhage zal concurreren met andere winkelgebieden, spreekt de projectleider tegen. ,,De herontwikkeling verbetert de concurrentie­kracht van de hele regio. De verdringingseffecten op regionaal niveau zullen gering zijn: maximaal 1,2 procent van de totale detailhandelsomzet."