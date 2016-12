Man (72) moet bedelen om afperser te betalen

In kort geding eiste de Leidenaar gisteren bij de Haagse rechtbank een contact- en gebiedsverbod, met een dwangsom van duizend euro per overtreding. De Hagenaar kwam niet opdagen bij het geding, zonder opgaaf van redenen, ook stuurde hij geen advocaat.



De alleenstaande en slechthorende Leiderdorper (72) leerde de toen 31-jarige Hagenaar in 2012 kennen via een datingsite. Na chatgesprekken volgden er ontmoetingen. De twee zouden geen seks hebben gehad: de bejaarde beschouwde de man als huisvriend. Maar volgens de Leiderdorper bleek de Hagenaar een wolf in schaapskleren.



De bejaarde zegt dat de Hagenaar geld eiste, sloeg en hem bedreigde. Verder werd hij gedwongen een leasecontract voor een auto te sluiten, terwijl hij zelf niet reed. Dat kostte hem 160 euro per maand. Zijn 'huisvriend' reed in de auto en liet hem ook nog eens opdraaien voor tientallen verkeersboetes.



Leefgeld

De Leiderdorper werd in juni onder bewind gesteld, omdat hij extreem veel geld had opgemaakt. Hij moest verder rondkomen van 40 euro leefgeld per week. Maar de Hagenaar zou hem hebben gedwongen ook dat leefgeld af te geven. Hij gaat de deuren in de buurt langs om geld te bedelen, zodat hij zijn afperser kon betalen. Het slachtoffer heeft zijn belager vaak gezegd dat hij hem niet meer wil zien, maar deze staat toch telkens voor zijn deur. Volgens de advocaat raakt het slachtoffer erg in de war van de situatie. ,,De bedreigingen gaan door, mijn cliënt kreeg ook e-mails van gedaagde om te voorkomen dat hij deze rechtszaak zou voortzetten."



Daarom eiste de advocaat van de Leiderdorper een contact- en gebiedsverbod dat zo snel mogelijk ingaat. De rechter onderkende het spoedeisende belang en doet vandaag al uitspraak.