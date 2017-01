Man aangehouden die bij auto's naar binnen tuurt

Gedenksteen voor vergeten Joodse buurt

8:15 De Joodse geschiedenis van de wijk Transvaal wordt uit de vergetelheid gehaald. Monumentenzorg laat een lege gevelsteen op de hoek van de Groenteweg en de Marktweg in ere herstellen. Dat gebeurt op verzoek van auteurs van een naslagwerk over sociale woningbouw in Den Haag en een bewoner.