Man aangehouden na hinderen hulpverleners

De ambulance stond in een smalle straat dubbel geparkeerd om zo snel mogelijk hulp te kunnen verlenen. Omdat de later aangehouden man het hier niet mee eens was, fotografeerde hij de ambulance, liep hij meerdere malen om het voertuig heen en uitte hij zich op een dreigende manier tegen het ambulancepersoneel.



Het personeel voelde zich hierdoor bedreigd en werd bovendien gehinderd in het uitvoeren van hun werkzaamheden. De politie, die geweld tegen hulpverleners hoog opneemt, besloot de man hierop aan te houden om hem in de cel eens even goed na te laten denken over zijn gedrag.