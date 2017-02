Man in nek gestoken op Paviljoensgracht

De man zat vorige week met twee anderen in een auto toen hij op de Paviljoensgracht naar een meisje zwaaide in een gele Renault Clio. De bestuurder van die auto was daar blijkbaar niet van gediend.



Hij stapte op het slachtoffer af en stak hem in zijn nek. De man is met de twee anderen naar een ziekenhuis in Utrecht gereden. Daar is hij aan zijn verwondingen behandeld.



De politie roept getuigen op om zich te melden bij de recherche via 0900-8844. Dat kan ook anoniem via 0800-7000.