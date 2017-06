Man liet hond winkelpersoneel bijten

Vorige week vrijdagavond werd de politie gealarmeerd vanwege een bedreigende situatie in een supermarkt aan de Loosduinsekade. Het was voor velen onduidelijk of de zaak nou was overvallen of dat er wat anders aan de hand was. Uiteindelijk bleek dat winkelpersoneel door een opgehitste hond van een klant was gebeten na een ruzie. De verdachte ging er daarna vandoor met spullen uit de winkel.