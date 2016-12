Man mag geen contact meer leggen

De man leerde de Hagenaar kennen via een datingsite. Het zou niet om seks zijn gegaan, de Leidenaar zou hem aanvankelijk als een soort huisvriend hebben gezien. Maar al gauw werd hij geslagen en uitgebuit door de veel jongere Hagenaar. In juni werd de Leiderdorper onder bewind gesteld, omdat hij extreem veel geld had opgemaakt, uitgeleend en spullen had verkocht.



Zelfs op eerste kerstdag kreeg de Leiderdorper nog bezoek van de Hagenaar die geld wilde hebben. Donderdag kwam de Hagenaar dan juist weer niet opdagen bij de behandeling van het geding, zonder opgaaf van redenen. Ook stuurde hij geen advocaat. De zaak is daarom bij verstek afgedaan.