Man rijdt met scooter in op agent

Interview 'De één wilde dokter worden, de ander prostituee'

17:26 De Engelse James Davenport gaat op zijn fiets de wereld rond om geld in te zamelen voor kinderen in Cambodja. Hij heeft een missie, en die is heel duidelijk. Zonder illusies. ,,Ik wil niet zo'n vent zijn die met een zilveren lepel in zijn mond aankomt in Cambodja om even te laten zien hoe ik alles ga fixen. Want dat kan ik niet. Maar er is een heleboel dat ik wel kan."