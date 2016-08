Man verbaast agent met kinderen op kratten in busje

De motoragent reed op de Prinses Beatrixlaan richting Rijswijk toen hij een bestelbusje liet stoppen. Die wees vervolgens naar een veiliger plek aan om te parkeren. ,,De reden dat ik u naar de kant haal is omdat uw kind los zit'', zegt de agent. ,,En nu zie ik dat er achterin ook kinderen los zitten.'' Hij doet daarop de deur van de bestelwagen open en ja hoor, daar zitten twee kinderen op losse kratten in de open ruimte.



,,Ze wilden gewoon één rondje meerijden'', verdedigt de man zijn keuze. ,,Ik zou het normaal nooit doen, maar mijn eigen auto staat in de garage.'' De agent kan echter niet inkomen in het verhaal en schrijft een boete uit. ,,Je zult toch moeten gaan lopen, want als je een aanrijding krijgt, vliegen je kinderen zo door de voorruit.'' Na de bekeuring is de moeder dan ook met de kinderen gaan lopen.



Wanneer deze video is opgenomen, is niet duidelijk. Aan de omgeving te zien, lijkt het in de wintermaanden te hebben plaatsgevonden.



Kinderen tot 1,35 meter hoog moeten in een auto in een goedgekeurd kinderzitje zitten.