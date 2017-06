Man veroorzaakte zelf brand in zijn cel

OV-fiets is in Den Haag niet aan te slepen

8:39 De OV-fiets is zo populair dat hij niet is aan te slepen. De kans dat reizigers in de ochtendspits misgrijpen, blijkt op tientallen stations groot. NS rukt duizenden fietsen aan om aan de gestegen vraag tegemoet te komen. In Den Haag is de vraag groter dan het aanbod, waardoor er vaak mensen geen OV-fiets kunnen krijgen.