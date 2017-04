Manager van Westvliet is oud-topwielrenner

Hij kwam in de fitnessbranche terecht, nadat hij op zijn 27ste stopte als profwielrenner. ,,Ik was een leuke subtopper, die op een goede dag de wereldtop kon verslaan", vertelt Benjamin, die tot drie keer toe net de Olympische Spelen miste. In 2000 voorkwam de ziekte van Pfeiffer zijn deelname in Sydney.



Bij een van zijn oude begeleiders bij sportkoepel NOC*NSF kreeg Haarlemmer Benjamin een baan in de kleine sportschool in stadion Galgenwaard in Utrecht. Daarna werkte hij bij twee fitnessclubs in Amsterdam. Nu heeft de oud-wielrenner sinds deze maand de dagelijkse leiding bij Westvliet, dat tussen de 3.500 en 4.000 leden heeft en die Benjamin omschrijft als een 'familieclub'.



Motiveren

,,Ik wil graag mensen motiveren", zegt Benjamin. ,,Er zijn mensen die na hun gymlessen op school nooit meer hebben gesport. Ik kan laten zien wat ze hebben gemist."



Benjamin heeft nog niet helemaal afscheid genomen van zijn oude passie, het wielrennen. Hij runt met een collega Wielerschool.Nu. Ze hebben 35 mannen en vrouwen onder hun hoede.