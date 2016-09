Hij bedong namelijk één bizarre clausule in het koopcontract: de wijk zou naar zijn boerderij vernoemd worden en de straten kregen namen van zijn koeien óf van zijn zussen. Dit is de verklaring voor Catharinaland, Gradaland en Elviraland. Het zijn koeien. Ik weet, er zijn vuige roddels dat de schrijver F. Bordewijk de namen toentertijd heeft bedacht, maar die werp ik verre van mij.



In Maria Ho Even is iets eigenaardigs aan de hand. Ik meen zelfs in te moeten grijpen in de gebeurtenissen die zich thans in deze sterk vergrijsde wijk openbaren. Er staan mensenlevens op het spel. Een klein bericht in onze eigen krant van gisteren maakte mij erop attent.



Het bericht bestond uit drie zinnen die met de zin steeds onheilspellender werden. 'In de Haagse wijk Mariahoeve worden minimaal honderd alleenstaande ouderen in beweging gebracht.' Minimaal. Kunnen er dus meer zijn. Misschien wel allemaal. Maar wat gebeurt er als je een alleenstaande plotseling in beweging brengt? Die valt geheid om. Zou het hier om te doen zijn? Onthoud deze observatie voor later gebruik. 'Door een aanbieder van huishoudelijke hulp,' eindigt de eerste zin. Zelden zoiets vaags gelezen. 'Een' aanbieder van huishoudelijke hulp kan net zo goed Blokker of de MediaMarkt zijn, met al die huishoudelijke artikelen. Als Blokker blijkbaar de alleenstaanden in beweging moet brengen, hoe zullen ze dat dan doen? 'Zo denkt men hen langer fit te houden.'



Na deze derde zin weet ik het zeker: dit is een duister, duivels plan. Het is de bedoeling dat alle alleenstaande ouderen van Mariahoeve te werk worden gesteld bij de MediaMarkt, waarschijnlijk in het magazijn, zodat ze 'langer fit' blijven. Wat ze bedoelen: 'we hopen dat ze daar omvallen.' Ik zeg dit met name tegen alle koeien in Mariahoeve die naar dit onweer staren: trap er niet in. U kent nu het dekselse complot dat erachter zit. Ik ga ervan uit dat passende actie zal worden ondernomen door de betreffende instanties.