Marks & Spencer sluit eind oktober

Een woordvoerder van het bedrijf laat weten dat deze maand een 'positieve overeenkomst is gesloten met de ondernemingsraad en de vakbonden over het sociaal plan'. Ook met de verhuurders van de winkels aan de Haagse Grote Marktstraat en Kalverstraat in de hoofdstad zijn afspraken gemaakt.



In Nederland werken zo'n 160 mensen voor 'Marks and Sparks' - zoals de troetelnaam luidt. Verreweg de meesten in de flagshipstore in Den Haag: 120. De winkel geniet vooral faam vanwege het voedsel-aanbod. Sticky toffee pudding, kidney pies en honey roast ham; wat aan de prijs maar kwalitatief prima. Vooral expats in Den Haag en Amsterdam zijn er dol op.



Marks & Spencer trok zich in 2001 al eens terug van de Nederlandse markt. Onder leiding van de toenmalige Nederlandse topman Marc Bolland keerde Marks & Spencer in februari 2014 terug in Den Haag. De winkel nam met 6.500 vierkante meter mode en voedingsmiddelen zijn intrek in een nagelnieuw pand: de Markies. In Amsterdam had het concern zich in 2013 alweer gemeld.