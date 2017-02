Massaal verzet tegen aanpak Wippolderlaan

Deze zienswijzen zijn voor het overgrote deel afkomstig van omwonenden, maar ook bedrijven (Ter Laak en BP), de Zwethzone en de Fietsersbond vinden dat veel zaken anders moeten. Omwonenden pleiten onder meer voor een tunnel in plaats van een fly-over, een beter en hoger geluidsscherm dan in het huidige plan staat en natuurcompensatie van de Zwethzone die voor een deel wordt opgeofferd.



De provincie buigt zich momenteel samen met de gemeenten Westland en Midden-Delfland over alle zienswijzen, maar fractievoorzitter Peter Duijsens van Westland Verstandig wil het complete ontwerp-bestemmingsplan van tafel en dient daarvoor vanavond tijdens een raadsvergadering een motie in. ,,Het ontwerp-bestemmingsplan is broddelwerk'', zegt hij. ,,De mensen kunnen aantonen dat het allemaal niet goed zit. Dit broddelwerk kan niet worden gecorrigeerd aan de hand van zienswijzen, dus het hele plan moet gewoon opnieuw.''



Gehoord

Zover zal het niet komen, maar de omwonenden zijn blij met dit signaal. ,,We worden goed gehoord door beide gemeenten'', zegt buurtbewoner Gerard Jansen. ,,Bij de provincie hadden we dat gevoel echt niet. We zijn gefrustreerd over hoe de provincie ons behandeld heeft.'' Dus zoeken ze hun heil bij de gemeenten.



De Westlandse verkeerswethouder Bram Meijer denkt dat er nog wel wat te 'regelen' valt. ,,Kijk, een tunnel in plaats van een fly-over zal er niet komen, want dat is zowel technisch als financieel niet haalbaar'', zegt hij. ,,Maar naar een geluidsscherm in plaats van een geluidswal valt wel te kijken. We gaan de komende tijd met de provincie in overleg en bekijken wat er tot de mogelijkheden behoort.''