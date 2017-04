Massaal weer de fietspaden op

Oké, de mensen die moesten werken konden er niet lekker op uit, maar verder zullen weinigen gisteren thuis op de bank zijn blijven hangen. Een fietstocht is een perfecte manier om te ontspannen. Wil Bianchi, bestuurslid van de Fietsersbond Haagse regio, weet maar al te goed hoe geliefd een rondje fietsen is bij jong en oud. ,,Let in het voorjaar altijd even extra op. Dan zie je veel ouders met jonge kinderen op de fietsroutes. Voor veel van die kinderen is het hun eerste wat langere fietstochtje.''



Over de meest geliefde route in Haaglanden hoeft de man uit Loosduinen niet lang na te denken. ,,Van Kijkduin naar Scheveningen; dat is de hoofdroute voor recreatieve fietsers. Nu trekt dat gebied ook veel wandelaars en dat wringt soms. Alert blijven dus, want ik zie in het duingebied niet één-twee-drie verschillende paden komen voor mensen die zich langzaam, 'middelsnel' dan wel snel verplaatsen.''



Goede tweede qua populariteit is de tocht vanuit Scheveningen naar Wassenaar of Katwijk. ,,Dan moeten ze door Meijendel en het glooit zo mooi.'' Dan lachend: ,,Door de hoogteverschillen is de elektrische fiets bij rijders vanaf een zekere leeftijd hier behoorlijk dominant.''



Als vertegenwoordiger van een belangenvereniging weet Bianchi niet alleen wat populair is. Hij is ook goed op de hoogte van fietsergernissen. Zo is zijn club in overleg met de gemeente Den Haag om de wildroosters in het Westduinpark wat minder grof te laten worden. ,,Kinderen die te langzaam over zo'n rooster gaan, lopen het risico er met hun fietsband in te schieten.''



Ook de 'opgewortelde fietspaden' in De Uithof en recreatiegebied Madestein - allebei op de grens van Den Haag en Westland - verdienen extra aandacht wat de Fietsersbond Haagse regio betreft.

Volledig scherm © Frank Jansen

DUOFIETSER

Op zondagen niet naar de kust

Loes Vliermans (68) kun je bijna een professionele fietser noemen. Ze gaat solo op pad, maar ook met het gezin, met Toervereniging Zoetermeer '77 én als duofietser met senioren. Vliermans is er een van het type 'blij dat ik rij'. ,,Op zonnige zondagen - die vooral - rij ik niet richting kust of het bos. want dat doet iedereen; dan wordt het haast filefietsen. Ik kies dan met mijn familie een route richting Alphen of Gouda. Het Westland kan ook, minus het deel bij de zee.''



De fietsverbindingen in en om haar woonplaats krijgen van Vliermans een pluim. ,,De bewegwijzering is goed en de knooppuntroutes fraai.'' Privé rijdt de 68-jarige op een gewone fiets, 'geen elektrische dus zoals veel leeftijdsgenoten'. Alleen als ze met 90-plussers uit verzorgingstehuizen en aanleunwoningen de hort op gaat, stapt ze op een fiets met trapondersteuning. Dat is dan een 105 centimeter brede duofiets. Van de hoogbejaarden wordt niet meer verwacht dat ze net zo stevig doortrappen als Vliermans. Vandaar de trapondersteuning. ,,Voor die oudere mensen is zo'n ochtend of middag in de buitenlucht natuurlijk heerlijk. Middagritten duren soms tweeënhalf à drie uur. We gaan dan wel even op een terrasje wat eten of drinken.''

KILOMETERVRETER

'Op tegelfietspaden is het extra oppasen geblazen'

De vele tegelfietspaden in het Westland. Freek Vermeer (77) uit Heenweg baalt ervan als hij op zijn racefiets zit. ,,Op een racefiets moet je met die dunne bandjes écht opletten, want de tegels liggen niet bepaald waterpas. Dat komt doordat ze meestal naast sloten liggen en die worden met zwaar materiaal schoongemaakt; dan gaan die tegels wijken. Ik mijd ze het liefst.''



Hoewel op leeftijd is deze gepensioneerde tuinder praktisch dagelijks op een fiets te vinden. ,,Ik fiets zo'n 20.000 kilometer per jaar. Met de auto leggen mijn vrouw en ik jaarlijks maar 5.000 kilometer af. Het is jammer als het regent, want dan pakken we de auto.''



Als expert van de Westlandse fietsroutes (en een stuk daarbuiten) weet hij allang dat op een zomerse zondag op zijn racefiets stappen niet handig is. ,,Wielrennen moet je dan alleen heel vroeg in de ochtend doen. Dan zit je voor de drukte, al moeten we de massa's fietsers ook niet overdrijven. Met mijn vrouw stap ik dan nog altijd graag op de gewone fiets om een tochtje door de duinen te maken.''



Het devies is wel om alert te blijven. ,,Maar eigenlijk moet je altijd je hoofd erbij houden, want het is op de keper beschouwd levensgevaarlijk als je op de fiets zit. ,,Op rotondes, bij scholen; alle verkeersdeelnemers lijken maar wat te doen. En dan heb ik het nog niet over de mensen die hun hond los laten lopen bij de Nieuwe Waterweg. Voor je het weet heb je zo'n viervoeter voor je wielen.''

Volledig scherm Freek Vermeer © AD