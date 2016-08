Mauritshuis trots met vijf schenkingen van overleden baron

De baron had ze al in 2002 geschonken aan de Stichting Vrienden van het Mauritshuis met de afspraak dat de schenking tot zijn dood bij hem in vruchtgebruik zou blijven. De in Londen wonende kunstverzamelaar overleed eind vorig jaar.



Frits Duparc heeft als oud-directeur van het Mauritshuis destijds de selectie gemaakt. ,,Baron van Dedem was niet alleen een toegewijd verzamelaar, hij was ook erg begaan met de Nederlandse musea'', zegt Duparc. ,,Na veel ontmoetingen en inspirerende gesprekken kwam hij met de suggestie om vijf kunstwerken na te laten aan het Mauritshuis. Ik mocht ze zelf uitkiezen. Het is onze grootste schenking sinds de nalatenschap van 25 schilderijen van Abraham Bredius in 1946.''



Lacunes

Bij zijn keuze heeft Duparc nadrukkelijk gekeken naar lacunes in de eigen collectie. ,,Het ging mij niet om de belangrijkste of duurste werken, maar de schilderijen die het best aansloten bij onze vaste collectie'', aldus de oud-directeur.



Ook Duparcs opvolger Emilie Gordenker heeft de baron goed gekend. ,,Hij was een genereus en zeer toegankelijk man met een enorme passie'', zegt ze. ,,Zijn huis stond altijd open voor kunstliefhebbers.''



De vijf aanwinsten hangen tot eind oktober in een kabinet (zaal 8) dat tijdelijk is omgedoopt tot Willem van Dedem-zaal. Daarna spreiden zij zich uit over de verschillende zalen. Emilie Gordenker: ,,Nu zijn ze als trotse aanwinst broederlijk naast elkaar te zien. Daarna gaan ze uit elkaar en komen op de plekken waar zij aansluiten als de ontbrekende puzzelstukjes.''