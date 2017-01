Mazzeldag voor Hagenaar bij rechter

De voormalige draaideurcrimineel was al een paar jaar op het rechte pad, toen hij in de zomer van 2016 opeens een terugval beleefde.



Zijn baan viel weg en hij raakte in de financiële problemen. 's Avonds ging hij met een schroevendraaier op stap, wrikte links en rechts autodeuren open en ging er vervolgens met de navigatieapparatuur vandoor.



Bij de politie probeerde hij er nog onderuit te komen en zei dat hij een partij TomTom's gevonden had in de bosjes. Woensdag bij de Haagse rechtbank draaide hij er niet omheen. ,,Ik heb het allemaal gedaan", zei hij.



,,Het siert u dat u dit bekent", antwoordde de rechtbankvoorzitter. De Hagenaar was ook bereid om zich intensief door de reclassering te laten begeleiden. En hij wilde dolgraag weer aan het werk. ,,Ik pak alles aan. Thuis komen alleen maar de muren op me af."



Zijn advocaat suggereerde de rechtbank om hem desnoods maar een werkstraf op te leggen, zodat hij weer iets om handen krijgt. Maar de rechtbank volgde de officier van justitie, die alleen nog een voorwaardelijke celstraf van 73 dagen eiste, bovenop de 107 dagen die de Hagenaar al in voorarrest zat. De uitspraak betekent dat de Hagenaar niet meer in de cel hoeft.