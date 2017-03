McDonald's haalt New Yorkse kunst naar A4

Het Bushwick Collective is een collectief van New Yorkse straatartiesten, waar onder andere de graffitikunstenaars Giz & Ghost toe behoren. Het kleurrijke werk waarop onder andere de nieuwe tijdelijke hamburger en een typisch New Yorkse gele taxi op te zien zijn, werd speciaal voor deze campagne ontworpen.



Ook bij Schiphol (Knooppunt De Hoek 2 A4/A5), in Groningen (Knooppunt Europaplein A7/N46), Amsterdam (Knooppunt Amstel I A2/A10) en Zwolle (Knooppunt Hattemerbroek A28/A50) zijn kunstwerken te vinden die artiesten van het Bushwick Collective speciaal voor McDonald's maakten.



Naast het ophangen van in New York gefabriceerde kunstwerken, laat McDonald's de artiesten op vijf locaties ook live kunstwerken maken. Vanaf gisteren tot en met vrijdag ontstaan in Rotterdam (Kruiskade 55), Susteren (Holtum - noordweg), Utrecht (knooppunt Everdingen A2), Arnhem (knooppunt Velperbroek A12) en Den Bosch (Steenweg 20) nieuwe werken die het straatbeeld zullen kleuren.



Hieronder een video van de artiest Sipros die in Rotterdam aan de promotie van de nieuwe New York Bagel Supreme werkte.