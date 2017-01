Media Markt uitgezet na borstvoeding: 'Rechten geschonden'

Gabriela ging met haar man en twee dochtertjes naar de Media Markt om een laptop te kopen. Toen de kleinste honger kreeg, ging de moeder op een bankje in het midden van de winkel zitten en legde haar dochtertje aan de borst. ,,Na vijf minuten kwam een mannelijke medewerker van het winkel te zeggen dat het niet toegestaan was om in de winkel borstvoeding te geven. Natuurlijk was ik heel verbaasd. Aan het begin dacht ik dat een grapje was of ik het niet goed had verstaan'', vertelt Gabriela.



Ze vroeg naar de manager, die, toen hij aankwam, hetzelfde aangaf als zijn collega. ,,Toen heb ik over mijn rechten en de rechten van mijn baby verteld. Haar recht om voeding te krijgen en mijn recht om borstvoeding te geven, en ook over de moederlijke rechten in het algemeen. Maar ze luisterden niet.'' De discussie liep op en het gezin werd de winkel uitgezet. Daarop is de moeder in de pen geklommen en doet ze haar verhaal op internet. Melkpunt, een website die zich inzet voor de rechten van vrouwen wat betreft borstvoeding, noemt de actie van Media Markt 'schandalig'.



Reactie

Volgens de Media Markt is de vrouw echter niet de winkel uitgezet, omdat ze borstvoeding gaf, maar omdat er een opstootje ontstond. ,,Heel de conversatie was in het Engels en wellicht heeft dat tot een misverstand geleid, waardoor mevrouw dacht dat er bezwaar was tegen het voeden van een baby als zodanig. Dit liep uit de hand. Mevrouw wond zich op, werd boos, en veroorzaakte een opstootje. Uiteindelijk is haar daarom de deur gewezen. Niet omdat zij haar baby wenste te voeden, maar omdat zij een rel veroorzaakte.''



Ook gaf de elektronicaspecialist aan dat de vrouw een plek voor de borstvoeding ongelukkig had gekozen. ,,Mevrouw was daar namelijk op een pallet gaan zitten en had daar geen enkele privacy. Haar is een andere locatie aangeboden of anders een dekentje om zich heen zodat zij wat meer privacy zou hebben.''