Meer aandacht voor kankerpatiënten

Dertien jaar geleden kreeg Brigitte Bosman longkanker. De arts zei: je hebt nog drie tot zes maanden. Die onheilstijding kwam niet uit, maar de Haagse is de klap nooit meer helemaal te boven gekomen. ,,Zeur niet, zeggen mensen dan, je bent toch beter. Maar de angst blijft.''



Na de genezing vond Bosman nergens steun. Opvang bestond niet. Twee jaar geleden begon ze zelf in HMC Westeinde de 'verwenkamer', een ontmoetingsplek voor kankerpatiënten, waar de koffie altijd klaar staat. Het nieuwe lectoraat juicht ze toe.



Het bieden van de juiste hulp aan kankerpatiënten, daar zitten 'veel lacunes' in, signaleert Van der Sijp, chirurg-oncoloog in het HMC. En dat is precies waar hij zich in zijn leerstoel oncologische zorg op wil richten. Het verbeteren van de voor- en nazorg. Want het draait niet alleen om de medische ingreep.



Dat Van der Sijp als medisch specialist een leerstoel bekleedt bij een hogeschool - in plaats van bij een universiteit - is 'bijzonder'. De chirurg durft het niet met zekerheid te zeggen, maar hij zou hierin wel eens de enige kunnen zijn, denkt hij.



Van der Sijp gaat onderzoek doen bij de Haagse Hogeschool én staat er straks voor de klas bij aankomend verplegers. Dat past in de ontwikkeling dat die er niet meer alleen zijn om de patiënt te wassen. De verpleegkundige van nu is 'mede-manager', zegt hij, van het probleem waar de patiënt mee kampt.



,,Ze denken mee over de inhoud, over de behandeling.'' Met zijn lessen hoopt hij bij studenten 'een natuurlijke nieuwsgierigheid te ontwikkelen' naar oncologie, kankerzorg. Want dat onderdeel, vindt hij, verdient meer aandacht. En dan vooral vóór en ná de behandeling. Het onderwerp dat het belangrijkste stokpaardje moet worden tijdens zijn, voorlopig, vierjarige lectoraat.

Ondersteuning

Voor kankerpatiënten bestaan er allerlei vormen van ondersteuning - van speciale fysiotherapie tot psychische steun - maar dat is lang niet altijd bekend. Patiënten voelen zich soms aan hun lot overgelaten. ,,Dat is wat ik oppik in mijn praktijk.'' Het aanbod in de kankerzorg, zegt hij, is versnipperd. Patiënten weten niet altijd wat ze waar kunnen halen. Terwijl hun leven op zijn kop staat en ze kampen met tal van vragen. ,,Mensen worden onzeker: ga ik het halen? Ook kampen ze met de financiële gevolgen. Ze kunnen niet meer werken. Daarbij verandert hun lichaamsbeeld, ze gaan er anders uitzien en mogelijk komen ze nooit meer terug op hun oude niveau. Bovendien gaat het niet alleen om die ene patiënt, het hele gezin lijdt onder de ziekte.''



Alle schakels binnen de zorg aan kankerpatiënten moeten beter op elkaar aansluiten, vindt lector Van der Sijp. Behandelaren dragen niet altijd goed aan elkaar over, de patiënt moet telkens opnieuw zijn verhaal doen. ,,De zorg is vrij verzuild. De patiënt gaat naar de huisarts, komt in het ziekenhuis, gaat weer naar huis. Dat zijn allemaal losse plekken. De patiënt zou daar geruisloos doorheen moeten bewegen. Dat je niet merkt waar je zit.''



Ex-patiënt Brigitte Bosman, die nu lotgenoten opvangt vanuit haar stichting Bribos, ziet patiënten voorbij komen, die zich compleet verloren voelen. ,,Dan komen ze hier toevallig terecht en reageren ze van: had ik dit maanden eerder maar geweten. Kankerpatiënten hebben allerlei vragen: bijvoorbeeld over euthanasie of hoe ze hun uitvaart willen. Thuis praten ze er niet over. Ze willen hun naasten er niet mee belasten. Dat is enorm eenzaam. Het helpt om met iemand te praten die hetzelfde heeft meegemaakt, die weet hoe het voelt.''

